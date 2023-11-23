Бывшая сеть ресторанов McDonald's в Казахстане будет работать под брендом I'm

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Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Казахстане, управляемая компанией ТОО Food Solutions KZ, получила новое название, сообщает ТАСС.

Теперь сеть называется I'm, где апостроф выполнен в форме сердца. Под основным названием написано feel-good restaurants, что означает "рестораны, поднимающие настроение".

Генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов на презентации нового бренда в Алма-Ате рассказал, что, несмотря на перемены внутри и вне компании, все сотрудники, партнеры и поставщики остаются. Он также сообщил, что название бренда символизирует "открытость" казахстанской сети.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Однако отмечалось, что возобновление работы ресторанов осуществится под другим названием.

До этого руководство американской корпорации после начала специальной военной операции на Украине запретило компании Food Solutions KZ, которая владеет 24 заведениями McDonald's, покупать мясные котлеты в России.

Позже стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане. В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания сообщили, что заявка была подана для защиты бренда.

"Актуальный репортаж": McDonald’s в Казахстане прекратит работу из-за ограничений