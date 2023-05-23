Депутат ГД направил запрос в МВД по ситуации с Wildberries

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Вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов направил в МВД запрос по ситуации с Wildberries и анонсировали слушания в палате по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пояснил, что сейчас правоохранительные органы уже ведут проверку компании. Слушания в ГД планируют провести после получения информации о результатах проверок МВД.

"По итогу получения всех ответов проведем большие слушания, обсудим все темы, пригласим всех участников – тех, кто доволен, тех, кто недоволен. Для того, чтобы принято было решение. Мы отправили запросы, в МВД в первую очередь", – сообщил Чернышов.

В начале мая Wildberries раскрыл нелегальные способы товаров на маркетплейсе с помощью внешних сервисов. Это нанесло маркетплейсу ущерб в размере около 650 миллионов рублей.

Как объяснили в компании, продавцы обращались к злоумышленникам, которые помогали им рекламировать товары с использованием специального алгоритма, не платя при этом за рекламу. Предполагается, что подобными услугами могли воспользоваться по меньшей мере 300 продавцов.

Аккаунты тех, кто предположительно пользовался таким способом продвижения, заблокировали. Недовольные решением компании предприниматели собрались около главного офиса Wildberries с требованием снять ограничения и вернуть замороженные на счетах средства.

