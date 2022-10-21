LG Electronics сочла беспочвенной информацию о переносе производства из России

Фото: TACC/Сергей Бобылев

Официальный представитель южнокорейской компании LG Electronics назвал необоснованными сообщения о намерении бренда перенести производство из России в страны Центральной Азии.

"LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан", – цитирует представителя издание "Бизнес пост".

Ранее LG Electronic сообщила о прекращении поставок продукции в Россию. В официальном заявлении на сайте компании говорилось, что бренд обеспокоен безопасностью людей и принимает участие в гуманитарной поддержке. О какой ситуации шла речь, представители бренда не уточнили.

Поставки товаров в Россию также прекратила компания Samsung Electronics. Как отмечалось в заявлении компании, решение вызвано геополитической ситуацией. Согласно официальному документу, бренд продолжит наблюдение за мировой ситуацией, чтобы определить дальнейшие шаги.

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