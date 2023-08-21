"МегаФон" стал владельцем бренда Yota за 27 миллиардов рублей

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"МегаФон" в декабре прошлого года купил бренд Yota за 27 миллиардов рублей. Об этом сказано в отчете компании.

По данным отчета, договор помог увеличить капитальные затраты (CAPEX) практически в два раза. В первом полугодии они выросли на 99,4%, до 71 миллиарда рублей.

"Сделка реализована в рамках реструктуризации активов "МегаФона" – мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных", – отметили в компании.

После того как права на товарный знак Yota перешли к "МегаФону", расходы на его применение перешли из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты.

Как сообщается в отчете, в первом полугодии выручка "МегаФона" увеличилась на 13% и достигла 209,89 миллиарда рублей.

Ранее компания "МегаФон" открыла в Санкт-Петербурге обновленный центр федерального уровня для тестирования абонентского оборудования с поддержкой сети 5G. Также для исследования работы устройств в отечественной мобильной сети созданы тестовые зоны на основе действующих в стране технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI. Лаборатория дает производителям советы по настройке тех или иных устройств для их эффективной работы в России.

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