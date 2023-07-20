Локо-Банк на фоне санкций США завершит расчеты в долларах до 18 октября

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Локо-Банк, ранее включенный США в санкционный список, завершит расчеты в долларах до 18 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении Локо-банка. Под ограничения также подпали банки JSC Tinkoff Bank, "Солидарность", Unistream, Петербургский социальный коммерческий банк. Согласно лицензии Минфина США, организации имеют право проводить транзакции, необходимые для завершения операций, до 18 октября 2023 года.

На фоне произошедшего в пресс-службе Локо-банка пояснили, что организация продолжит операционную деятельность и будет и дальше выполнять взятые на себя обязательства.

"Локо-банк завершит все операции в долларах до 18 октября 2023 года", – говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в кредитной организации, введенные с американской стороны ограничения не повлияют на ее работу на территории РФ.

В свою очередь, в "Тинькофф Банке" ранее назвали американские санкции ожидаемыми. Там отметили, что банк предпримет все усилия, чтобы для пользователей такое событие прошло незаметно. При этом информацию о том, какое влияние на банк окажут новые санкции США, его представители не разъяснили.



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