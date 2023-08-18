17:04Транспорт
"АвтоВАЗ" поднял цены на некоторые комплектации Vesta и Niva
Фото: depositphotos/blnt07
Российская компания "АвтоВАЗ" приняла решение повысить цены на некоторые комплектации Vesta и Niva на 1–5%. При этом стоимость бюджетных моделей осталась прежней, заверил производитель.
"АвтоВАЗ" не корректировал цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. Рекомендованные розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействе Niva и Vesta – без изменений", – передает РИА Новости сообщение компании.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" до середины 2024 года намерен полностью перенести производство Lada Largus на предприятие в Ижевске. На заводе до конца текущего года в тестовом режиме ожидается выпуск партии электромобилей Lada e-Largus.
В конце июля представители компании заявили, что сосредоточены на производстве более доступных по цене моделей. Там уточнили, что верхней ценовой границей самого бюджетного автомобиля "АвтоВАЗ" будет 700 тысяч рублей.
В компании "АвтоВАЗ" заявили, что смогут обеспечить спрос на машины для чиновников
Читайте также