Компания Shell приостановила все поставки через Красное море – СМИ

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Нефтегазовая компания Shell решила приостановить все поставки через Красное море после ударов США и Великобритании по Йемену. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители концерна объяснили решение тем, что нынешняя обстановка в Красном море угрожает безопасности судов. В компании отметили, что во время очередных атак может произойти разлив нефти.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

15 января стало известно о попадании ракеты в судно у берегов Йемена. В Великобритании считают, что атаку могло осуществить йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" в качестве ответа на удары по их территории.

Позже Вашингтон подтвердил попадание ракеты хуситов в американское грузовое судно под флагом Маршалловых Островов в Красном море. Уточнялось, что контейнеровоз смог продолжить движение.