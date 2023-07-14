Японская компания Isuzu Motors решила полностью уйти с рынка РФ – СМИ

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Японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors принял решение полностью покинуть рынок РФ. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации издания, японская компания передаст акции своего филиала, а также сборочный завод в Ульяновской области и 200 его сотрудников российскому производителю "Соллерс".

Isuzu Motors приостановило свою деятельность в РФ еще в марте прошлого года. Решение об уходе с российского рынка в компании связали с ситуацией вокруг Украины, а также прекращением поставок автозапчастей и узлов из-за проблем с логистикой.

Ранее российское подразделение американской компании Mars, которому принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, Pedigree, Whiskas и другие, сменило Махера Батруни на экс-руководителя Mars в Центральной Азии Михаила Базанова.

До этого французский производитель шин Michelin объявил о продаже российских активов дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины". По итогам сделки дистрибьютор получил права на шинный завод в Подмосковье и ООО "Камсо Си-Ай-Эс".

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