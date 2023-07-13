Mars сменила руководителя своего бизнеса в России

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Российское подразделение американской компании Mars, которому принадлежат бренды Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, Pedigree, Whiskas и другие, сменило Махера Батруни (возглавлял сегмент с 2017 года) на экс-руководителя Mars в Центральной Азии Михаила Базанова. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Отмечается, что вторым президентом ООО "Марс" является Валерий Щапов. В свою очередь, Батруни остался в компании, но перешел на другую должность. Базанов кроме поста президента ООО "Марс", занял должность гендиректора "Mars Wrigley Россия". Уточняется, что ранее он был гендиректором головного офиса Mars в Центральной Евразии, Белоруссии и Турции.

На территории России компания Mars имеет заводы в пяти регионах, а также один научный центр по исследованию питания домашних питомцев. В компании работают порядка 6 тысяч сотрудников.

В марте 2022 года Mars ограничила свою деятельность в России. В частности, американская компания приостановили инвестиции в местный бизнес, а также импорт и экспорт продукции. Тогда же производитель отмечал, что в связи с ситуацией на Украине прибыль от российского бизнеса он намерен направить на гуманитарную помощь.

7 июля 2023 года подмосковная прокуратура начала проверку компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Структуру компании в России также проверяют на соответствие полученной от деятельности выручки с уплаченными в бюджет страны налогами.

В свою очередь, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что надзорные мероприятия будут идти минимум до августа.

Немногим позже стало известно, что Mars намерена полностью уйти с российского рынка после начала проверки на предмет финансирования ВСУ.