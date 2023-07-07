Mars может полностью уйти из РФ из-за проверки на предмет финансирования ВСУ – СМИ

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Компания Mars, известная сладостями Snickers, Milky Way, Twix, Bounty и M&M’s, намерена полностью уйти с российского рынка после начала проверки на предмет финансирования ВСУ. Об этом сообщает Life.ru.

По словам осведомленного источника, производитель сейчас оценивает финансовые риски от возможной передачи активов российскому руководству, которая к тому же потребует ребрендинга.

Ранее 7 июля стало известно, что прокуратура Московской области организовала в отношении Mars проверку, которая продлится минимум до августа. Компанию подозревают в финансировании украинской армии, а также в частичной неуплате налогов.

В марте прошлого года Mars ограничила свою деятельность в РФ. В частности, компания приостановили инвестиции в местный бизнес, а также импорт и экспорт продукции. Тогда же производитель отмечал, что в связи с ситуацией на Украине прибыль от российского бизнеса он намерен направить на гуманитарную помощь.

