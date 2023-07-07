Прокуратура Подмосковья будет проверять компанию Mars на финансирование ВСУ до августа

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Подмосковная прокуратура начала проверять компанию Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), соответствующие надзорные мероприятия будут идти минимум до августа, сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он отметил что в начале июня фонд направил официальное обращение в Генеральную прокуратуру РФ, в котором попросил проверить компанию ООО "Марс" на предмет финансирования ВСУ.

По его словам, информация об этом была найдена на официальном сайте компании.

"Пришел официальный ответ прокуратуры Московской области, что назначена проверка по этому поводу. Мы считаем, что нужно провести тщательную проверку, чтобы контролирующие органы посмотрели, куда действительно уходят деньги, куда направляются финансовые потоки", – передает слова Бородина РИА Новости.

Ранее СК РФ по Москве сообщал, что украинский предприниматель и владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк был объявлен в розыск на территории РФ из-за перечисления ВСУ более 500 миллионов рублей для дальнейшего осуществления ими террористической деятельности в России.

Следователи добавили, что в июне этого года Черняк приобрел и отправил Военному флоту Украины (ВФУ) товары на сумму более 90 миллионов рублей. Позже также удалось установить причастность к произошедшему двух доверенных лиц предпринимателя, их задержали.



В России объявили в розыск украинского бизнесмена за финансирование ВСУ