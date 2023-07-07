Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ – СМИ

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Подмосковная прокуратура начала проверку компании Mars, занимающейся производством продуктов питания и кормов для домашних животных, на предмет финансирования украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО "Марс", в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины", – сообщил собеседник агентства.

По информации источника, структуру американской компании в России также проверяют на соответствие полученной от деятельности выручки с уплаченными в бюджет страны налогами.

Ранее зарубежные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что скандинавские компании объявили бойкот производителю Mondelez International из-за его отказа покинуть российский рынок. Компания занимается производством продукции Oreo, Mars Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls. Из-за бойкота Mondelez International обратилась к норвежским властям с просьбой оказать помощь в защите собственного бизнеса.

