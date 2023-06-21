10:07Происшествия
ФСБ задержала мужчину из Хабаровского края за госизмену в виде финансирования ВСУ
Фото: 123RF/grigorenko
Житель Хабаровского края был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), он отправлял криптовалюту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина переводил деньги через третьих лиц, которые проживали на территории Украины.
Криптовалюта поступала на счет иностранного благотворительного фонда, а на деньги должна была осуществиться закупка беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования, которые должны были направить ВСУ.
Ранее ФСБ задержала инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону за госизмену.
Отмечалось, что он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятия, средств ПВО и Вооруженных сил РФ.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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