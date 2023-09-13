"Почта России" хочет открыть компанию в ОАЭ на фоне кратного роста обмена почтой

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"Почта России" ведет работу над открытием компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Михаила Волкова.

По его словам, одновременно с этим рассматриваются и другие страны. Волков напомнил, что приглашенные в объединение БРИКС страны за последнее время рекордно нарастили обмен почтой с Россией – более чем на 80%. При этом в данном списке кратным ростом выделяются ОАЭ.

"Мы как логисты идем за спросом, за клиентами, ведем переговоры с российскими и зарубежными компаниями, будем предоставлять все необходимые логистические решения", – отметил гендиректор "Почты России".

Агентство напомнило, что в 2018 году компания открыла свой первый заграничный филиал в Российском доме науки и культуры в Берлине. На следующий год "Почта России" завершила регистрацию дочерней организации RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. на территории Китая.

В то время подавляющее большинство международных отправлений компании приходилось именно на КНР. На сегодня только шесть стран прекратили почтовое сообщение с РФ. Вместе с тем "Почта России" старается не прерывать обмен отправлениями.

По мнению Волкова, "период охлаждения" пройдет, политические и экономические отношения восстановятся. В связи с этим "Почта России" продолжает вести контакты с зарубежными коллегами.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который находится напротив Благовещенска, на другом берегу Амура.

До этого СМИ сообщали о том, что российский маркетплейс Wildberries запланировал выйти на китайский рынок. По информации журналистов, маркетплейс проводит переговоры с потенциальными партнерами.