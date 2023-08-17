Wildberries запланировал выйти на рынок Китая – СМИ

Фото: depositphotos/stasokulov

Российский маркетплейс Wildberries запланировал выйти на китайский рынок. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на знакомый с планами компании источник.

Собеседник издания сообщил, что маркетплейс проводит переговоры с потенциальными партнерами. По данным открытого реестра китайского бюро по товарным знакам, компания зарегистрировала бренд во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг.

Генеральный директор компании "Онлайн патент" Алина Акиншина объяснила, что регистрация товарного знака на территории страны указывает на намерение компании выйти на ее рынок. Также это может подразумевать желание заблокировать возможный захват товарного знака компании третьими лицами.

Отмечается, что представитель Wildberries отказался комментировать информацию. В министерстве коммерции Китая на запрос газеты не ответили.

Ранее маркетплейс начал тестировать внедрение нового логотипа на сайте. Он выполнен с использованием нового шрифта не имеет острых углов.

До этого компания открыла новые туристические сервисы, через которые можно будет забронировать отели и оформить пакетные туры в России и за рубежом. В общей сложности представят порядка 2 миллионов разных предложений.

В Wildberries отменили плату за обратную доставку бракованных товаров