"Почта России" перестанет принимать ряд отправлений без предъявления паспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

"Почта России" не будет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления отправителем паспорта с 1 сентября. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.

Помимо этого, для онлайн-оплаты отправлений и возможности сдачи их без документов нужно будет подключить сервис "Простая электронная подпись". Правило прописано в приказе Минцифры РФ от 17 апреля 2023 года.

Согласно документу, регистрируемые почтовые отправления с 1 сентября будут принимать только при условии идентификации отправителей или их представителей. Это будут делать по удостоверяющему личность документу, через единую систему идентификации и аутентификации или другим способом.

Ранее сообщалось о планах компании протестировать доставку посылок без участия человека. Для этого будут использоваться два типа дронопортов. Максимальный вес летающей посылки составляет 10 килограммов.

До этого законопроект об эксперименте по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России" сняли с рассмотрения Госдумы. Его рассмотрение перенесено на неопределенный срок.

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