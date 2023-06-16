Законопроект о торговле вином онлайн через "Почту России" сняли с рассмотрения Госдумы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законопроект об эксперименте по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России", был снят с рассмотрения Госдумы. Об этом заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Насколько я знаю, этот документ (про эксперимент по дистанционной продаже алкоголя. – прим. ред.) сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли – я не знаю", – приводит его слова РИА Новости.

Источник РИА Новости заявил, что перенос рассмотрения законопроекта может быть связан с недовольством маркетплейсов из-за того, что возможность дистанционной продажи алкоголя предоставляется только "Почте России".

Согласно базе данных Госдумы, рассмотрение данного законопроекта перенесено на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому в России с 1 ноября планируется провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт "Почты России". Эксперимент будет проходить с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

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