"Вкусно – и точка" может открыть рестораны в китайском Хэйхэ

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Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" готова открыть заведения в китайском городе Хэйхэ, который находится напротив Благовещенска, на другом берегу Амура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владельца сети Александра Говора.

Он поделился, что запрос из Китая пришел из-за того, что в этом городе нет McDonald’s, поскольку логистика не дотягивает до этих регионов. Говор добавил, что сеть уже отправила письмо в McDonald’s, чтобы получить необходимое разрешение на открытие ресторанов.

"Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии", – сообщил владелец сети "Вкусно – и точка".

Помимо Китая и Абхазии, к сети уже обращались и из других стран по вопросу открытия ресторанов, отметил Говор. Однако договор с McDonald’s запрещает "Вкусно – и точка" открывать свои рестораны там, где уже находятся точки американской сети.

Отдельно Говор поделился планами расширения сети в России, сообщив, что в скором времени новый ресторан появится в Иркутске. После этого планируется открыть точки в некоторых городах с населением 100–200 тысяч человек.

На сегодняшний день у сети "Вкусно – и точка" открыто 862 заведения, однако в скором времени планируется достигнуть отметки в 900 ресторанов, заключил владелец сети.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо вести профилактическую работу с гражданами и объяснять им, какое влияние оказывает фастфуд на здоровье человека.

До этого сообщалось, что российский холдинг "Мираторг" и сеть "Вкусно – и точка" вложат 5,7 миллиарда рублей в расширение совместного предприятия в Орловской области. Это позволит компаниям увеличить объемы продукции на 20%, в год будет производиться 120 тысяч тонн килограмма картофеля.

Еще 50 ресторанов "Вкусно – и точка" откроют в России до конца 2023 года