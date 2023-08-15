"Мираторг" и "Вкусно – и точка" вложат 5,7 млрд руб в улучшение производства картофеля

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Российский холдинг "Мираторг" и сеть предприятий быстрого питания "Вкусно – и точка" вложат 5,7 миллиарда рублей в расширение совместного предприятия в Орловской области. Это позволит компаниям увеличить объемы продукции на 20%, в год будет производиться 120 тысяч тонн килограмма картофеля.

"Мираторг" и "Вкусно – и точка" сообщают, что инвестируют дополнительно 5,7 миллиарда рублей в увеличение масштабов совместного предприятия по переработке картофеля в Мценском районе Орловской области. <...> Общий объем инвестиций в проект составит 17,5 миллиарда рублей", – указано в пресс-релизе на сайте "Мираторга".

Дополнительные средства позволят модернизировать производство, к нему будет добавлен цех по производству картофеля фри, специализирующийся в том числе на производстве картофельных хлопьев.

Также дополнительные инвестиции позволят увеличить количество рабочих мест с 291 до 265, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней при выходе на полную мощность вырастут с 1,16 до 1,34 миллиарда рублей в год, указано в сообщении.

Компании отметили, что предприятие планируется запустить во втором квартале 2025 года, его реализация позволит обеспечить рынок стабильными поставками картофеля, соответствующего качеству сети быстрого питания, а выпуск картофельных хлопьев предполагается внедрять в сектор B2B продаж, отметили в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что "Вкусно – и точка" повысила цены на позиции в меню. Рост цен на некоторые блюда составил около 10 рублей. О данном намерении сеть ресторанов заявляла еще в середине июня, введение мер объяснили ростом себестоимости позиций.



"Вкусно – и точка" поднимет цены почти на все меню