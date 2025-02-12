Компания DeepSeek подала заявку на регистрацию своего бренда в России

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Создатель нейросети DeepSeek – китайская компания Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd. – решила зарегистрировать товарный знак DeepSeek в России. Об этом сообщает Агентство "Москва" .

Компания уже подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Согласно ей, на логотипе бренда изображен кит. Товарный знак регистрируется по категориям международной классификации товаров и услуг.

Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd. сможет выпускать электронные носители информации, приложения для мобильных телефонов, человекоподобные роботы с искусственным интеллектом для научных исследований, а также проводить исследования в области технологий ИИ.

Ранее предприниматель из Химок подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда deepseek. Товарный знак может быть зарегистрирован в нескольких категориях международной классификации товаров и услуг.

Китайский чат-бот DeepSeek уже обогнал по популярности ChatGPT и обрушил акции американских технологических компаний, что стало самым масштабным падением за всю историю фондового рынка США. Причинами столь высокой популярности DeepSeek стали работа на более скромных мощностях и выдача лучших результатов по сравнению с конкурентами.