Арбитражный суд Москвы решил ликвидировать оставшийся без лицензии Киви Банк

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Арбитражный суд Москвы по заявлению Центробанка России решил ликвидировать оставшийся без лицензии Киви Банк. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

"Иск (Банка России. – Прим. ред.) удовлетворить полностью, организацию ликвидировать", – указано в картотеке.

Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов. Другие подробности судебного заседания пока не сообщаются.

21 февраля Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка. В качестве причины такого решения регулятор назвал многочисленные нарушения законов.

Как уточнил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, регулятор не нашел необходимости в санации Киви Банка. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, добавил он.

Иск в отношении Киви Банка ЦБ РФ подал 17 марта. Предположительно, обращение в суд является заявлением о принудительной ликвидации, поскольку в соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности Центробанк обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.