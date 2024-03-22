Набиуллина назвала точечной работу ЦБ по отзыву лицензий у банков

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Работа Центробанка России по отзыву лицензий у кредитных организаций является точечной. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается отзыва лицензий наша работа здесь точечная, и отзыв лицензии – это действительно крайняя мера, которой предшествует системная работа", – цитирует ее РИА Новости.

Глава регулятора также добавила, что моратория на отзыв лицензий не было. Решения принимаются в случаях, когда банки не исправляют выявленные ошибки и не меняют положение внутри организаций.

До этого Центробанк отозвал лицензию у АО "Банк Стрела". Такое решение было принято в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

