ЦБ РФ разработал стандарт безопасности финансовых сервисов при удаленной идентификации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центробанк РФ подготовил стандарт безопасности финансовых сервисов для удаленной идентификации. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регулятора.

"Документ определяет, какие меры защиты информации следует применять финансовым организациям при проведении дистанционной идентификации и аутентификации клиентов. Эти меры могут различаться в зависимости от вида операции и с учетом ее критичности и рисков", – объясняется в публикации.

Как уточнили в Банке России, стандарт необходим для обеспечения защиты клиентов от мошеннических действий. Однако он носит рекомендательный характер. Стандарт начнет действовать с 1 июля. До этого момента у финансовых организаций есть возможность проанализировать, соответствуют ли они утвержденным положениям.

Ранее ЦБ разработал проект указания, который предусматривает возможность граждан обжаловать попадание их реквизитов в базу данных о подозрительных операциях.

Регулятор пояснил, что в подобную базу, как правило, попадают реквизиты мошеннических операций после жалоб клиентов. Благодаря этому банки могут эффективно противодействовать кибермошенникам.



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