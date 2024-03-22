В ЦБ РФ подтвердили подачу иска в суд о принудительной ликвидации Киви Банка

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Центробанк России направил в Арбитражный суд РФ заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, банк постоянно нарушал противолегализационный закон, поэтому регулятор отозвал у него лицензию, а также подал в суд иск о принудительной ликвидации

Также Набиуллина заявила, что у Киви Банка профицит средств превысил 28 миллиарда рублей, что поможет организации исполнить свои обязательства перед кредиторами.

Глава ЦБ РФ при этом подчеркнула, что регулятор не нашел причин для введения санации против банка, а лицензия была отозвана лишь по причине вовлечения в подозрительные операции, а не из-за финансовой неустойчивости.

Ранее СМИ писали, что Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы на Киви Банк по поводу принудительной ликвидации Киви Банка, так как в соответствии с нормами закона о банках и банковской деятельности ЦБ РФ обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.

До этого также появилась информация, что Киви Банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. По информации из судебной картотеки, иск подали 4 марта. Дело является гражданским, а третьим лицом выступаем АО "Реестр".

21 февраля Банк РФ отозвал лицензию у Киви Банка из-за многочисленных нарушений законов.



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