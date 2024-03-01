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В ЦБ не увидели необходимости в санации Киви Банка. Об этом заявил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин, пишет ТАСС.

"Мы можем проводить санацию любым способом, в том числе через фонд консолидации банковского сектора, если норматив достаточности капитала опустился ниже 2%", – напомнил он.

Однако здесь, по словам Тулина, проблема заключалась в другом. Эксперты выяснили, что при отзыве лицензии не произойдет "ничего страшного" для рынка, рассказал представитель Центробанка.

Лицензия была отозвана ЦБ РФ еще 21 февраля. Причиной тому послужили многочисленные нарушения законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.

28 февраля произошел аналогичный случай, уже второй за год. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у кредитной организации "Гефест". Компания также нарушала законы и нормативные акты регулятора, уточняли в Центробанке.

По словам Тулина, такие события после достаточно длительного перерыва не означают начала зачистки сектора. Он объяснил, что никакого моратория последние полтора года не было, просто "никто не давал поводов".

"Это точечная совершенно работа. <...> А тут накопились претензии", – сказал Тулин.

Ранее в комитете по финансовому рынку ГД РФ заявили, что Центробанк РФ может перейти к снижению ключевой ставки в ближайшее время, поскольку ранее принятые меры дали свой результат.

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