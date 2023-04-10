Сервис PickPoint отключил телефон службы поддержки получателей

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Сервис по доставке посылок PickPoint временно отключил телефон службы поддержки получателей. В компании уточнили, что все посылки вернутся отправителям до конца текущего месяца.

"На данный момент недоступен этот телефон (службы поддержки получателей – Прим. ред.). Ориентировочно должны дойти обратно в течение следующей недели, а так до конца апреля все посылки будут возвращены", – передает РИА Новости сообщение компании.

Представители сервиса не ответили, как долго PickPoint не будет работать.

5 апреля стало известно, что PickPoint прекращает работу в России. Уточнялось, что компания приняла такое решение из-за финансовых трудностей, которые возникли еще в конце прошлого года. К сети только с начала 2023 года подали иски более чем на 433 миллиона рублей.

PickPoint уже уведомил некоторые маркетплейсы о том, что приостанавливает сотрудничество.



"Актуальный репортаж": служба доставки PickPoint прекратит работу в России

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