Производитель колбасных изделий "Петровские деликатесы" подал иск о банкротстве

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Петербургское ООО МПК "Петровские деликатесы", которое специализируется на выпуске колбас и мясных изделий, направило иск о банкротстве. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В деле сказано, что размер исковых требований достигает 44,8 миллиона рублей. При этом, по информации издания "Деловой Петербург", к взысканию по исполнительным производствам заявлено 16,5 миллиона рублей.

Как рассказала адвокат Елена Менде, одной из причин подачи иска могла стать невозможность выполнения обязательств налогоплательщика. Также она указала на то, что против производителя возбуждено много дел о невыплате зарплаты, что, по ее словам, говорит о системном сбое в работе предприятия.

"Петровские деликатесы" является одной их крупных компаний, выпускающих колбасные и мясные изделия в Северо-Западном регионе. В прошлом году выручка производителя сократилась на треть – до 919,6 миллиона рублей, а прибыль – до 4,3 миллиона.

Ранее госкорпорация "Роснано" запустила процесс банкротства компании по разработке устройств "гибкой электроники" ООО "Пластик Лоджик" и направило материалы проверки в полицию. Этот процесс, по данным госкорпорации, сопряжен с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности организации.

В 2010–2012 годах "Роснано" вложило порядка 7,1 миллиарда рублей в ирландского создателя некремниевых дисплеев Plastic Logic, приобретя 43,84% его акций. После этого госкорпорация объявила, что не сможет погасить свои долги за счет собственных средств, из-за чего высока вероятность банкротства компании. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превысил 95 миллиардов рублей.

Осенью прошлого года стало известно, что российские власти рассматривают возможность расформирования "Роснано", поскольку после введения санкций финансовые проблемы компании усугубились и та больше не в состоянии обслуживать свои обязательства.

