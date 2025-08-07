Более 2,5 тысячи заявок поступило от бизнеса в проект "Время возможностей"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели подали более 2,5 тысячи заявок на участие в спецпроекте "Время возможностей" с момента его старта и около 1 тысячи за последние два месяца. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Больше всего участников относятся к сфере общественного питания. Они подали порядка 700 заявок. На втором и третьем месте стоят представители сферы услуг и торговли. Они подали около 650 и 400 заявок соответственно. Чтобы рассказать о своем деле и привлечь новых покупателей, бизнесмены готовят различные бесплатные мероприятия для горожан, проводят акции и предлагают скидки от 25%.

Так, сотрудники "Рябчик кафе" до 7 сентября при заказе любого блюда дарят клиентам специально приготовленный зефир из сезонных ягод в виде бутона розы. По словам владельца заведения, таким образом они хотят удивить гостей, вызвать ассоциации с летом и привлечь новых покупателей. Он отметил, что благодаря спецпроекту его заведение на 25% чаще стали искать в интернете и оставлять больше положительных отзывов.

Инклюзивная студия массажа "6 чувство" организовала для посетителей день открытых дверей, в рамках которого состоялась лекция о самомассаже и уходе за лицом. Кроме того, студия разыграла призы среди посетителей и ввела скидку в размере 25% на свои услуги, которая будет действовать до конца лета.

Серия кулинарных мастер-классов для детей проводится в пиццерии "Зарина". На протяжении двух часов маленькие кулинары учатся раскатывать фирменное тесто и собирать пиццу.

Выбрать свой любимый вид чая можно в специализированном магазине "Сэр Пуэр". На бесплатной дегустации можно попробовать напитки из 200 сортов чая, который привозят из Китая, Тайваня и Индии. Гостям также предложат авторские купажи.

Все участники проекта "Время возможностей" отмечают, что им оказывается бесплатная PR-поддержка от города и помощь с продвижением через геосервисы. Кроме того, каждый предприниматель получил по специальному набору инструментов для продвижения своего дела "Бизнес-бокс".

Спецпроект "Время возможностей" проходит с 1 июня по 14 сентября. Чтобы присоединиться, необходимо подать заявку на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы". 100 самых активных участников получат пакет стоимостью 100 тысяч рублей, в который входит продвижение в социальной сети "ВКонтакте" или в "Яндексе" и обучающий курс по развитию собственной рекламы в интернете.

