Предприниматели все чаще становятся партнерами проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные предприниматели организовали уже сотню мероприятий в рамках "Лета в Москве". Представители небольших и крупных городских компаний рассказали, какой результат они получили от этих событий, а также поделились дальнейшими планами по сотрудничеству с проектом. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Московские компании могут заявить о себе с помощью нескольких форматов. Например, предприниматели могут стать партнерами проекта "Лето в Москве".

Также представителям малого и среднего бизнеса из сфер общепита, торговли, услуг, образования, культуры, спорта, красоты и гостиничного сектора предлагают поучаствовать в спецпроекте "Время возможностей". Для этого им нужно подготовить специальные акции на своих площадках, например, провести бесплатные мероприятия или предоставить скидки в размере 25%.

В свою очередь, предпринимателям предоставляется бесплатная PR-поддержка от города, продвижение через геосервисы, а также набор инструментов для развития бизнеса от лидеров рынка под названием "Бизнес-бокс".

Кроме того, столичные компании могут воспользоваться сервисом бесплатного бронирования городских пространств "Все на улицу!" и организовать мероприятие на готовых площадках с необходимой инфраструктурой. От предпринимателей было подано свыше 3,2 тысячи обращений. При этом бизнесмены и некоммерческие фирмы провели уже более 900 мастер-классов, тренировок, концертов и шоу-программ.

В результате город получает насыщенную событийную программу, а бизнес – новые каналы продвижения и возможности развития бизнеса. Воспользовались подобным шансом Максим и Елена Сидоровы, которые этим летом присоединились к спецпроекту "Время возможностей". В 2022 году они создали креативное пространство "Дом культуры", где люди могут не только посмотреть кино, но и поиграть в настольные игры и поучаствовать в квизах.

Сидоровы в рамках проекта "Лето в Москве" предлагают всем гостям билеты на июльские и августовские мероприятия со скидкой 50%. Они считают, что молодежь должна не только проводить время в соцсетях, но и получать новые знания, знакомиться с новыми людьми, наслаждаться живым общением со сверстниками.

"С помощью спецпроекта мы вносим свой вклад в популяризацию интересного и разноформатного досуга", – указала Сидорова.

Собственница магазина цветов Angie's Flo Ангелина Державина, которая также приняла участие в проекте, проведет 25 августа бесплатный мастер-класс по созданию летнего букета. Там каждый желающий сможет не только научиться собирать элегантные композиции, но и узнать, как сочетать оттенки, чтобы передать эмоции.

В свою очередь, один из ведущих девелоперов России ADG group на протяжении нескольких лет развивает сеть районных центров "Место встречи". Например, в рамках проекта "Лето в Москве" на крыше центра "Ангара" два раза в неделю проводятся открытые кинопоказы, которые организуются вместе с онлайн-кинотеатром Premier.

В пресс-службе компании указали, что одна из задач "Место встречи" – формировать вокруг районных центров дружные и сплоченные сообщества единомышленников, а также предлагать возможности для полезного семейного отдыха. Партнерство с "Летом в Москве" помогло проекту увеличить количество мероприятий для гостей, повысить их вовлеченность и лояльность.

С начала лета участники спецпроекта "Время возможностей" реализовали свыше 1,5 тысячи различных идей. Особым спросом пользовались творческие мастер-классы, скидки от столичных рестораторов, а также познавательные занятия и спортивные тренировки. Активнее всего себя показали предприниматели из сферы общепита и услуг, а также бизнесмены из сферы образования и творчества.

