Акционер Globaltrans продаст одну из крупнейших автотранспортных компаний

Фото: телеграм-канал "ГК Globaltruck"

Сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже автомобильного грузоперевозчика Globaltruck группе "Монополия". Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные источников, знакомых с ситуацией, а также информацию от двух топ-менеджеров других российских автотранспортных компаний.

По данным собеседников, обсуждение продажи компании владельцами Globaltruck началось примерно с середины прошлого года.

"Нам поступало предложение приобрести контроль в Globaltruck, но мы посчитали его нецелесообразным", – рассказал президент автотранспортной компании ITECO Евгений Бабаев.

В свою очередь, представитель "Монополии" отметил, что пока комментарий дать невозможно, так как нет деталей.

По состоянию на 3 апреля стоимость одной акции компании на Московской бирже составляла 72,6 рубля. Исходя из этого, стоимость контрольного пакета, который принадлежит GT Globaltruck Ltd Елисеева, – порядка 2,589 миллиарда рублей. Однако, по данным источника, близкого к одной из сторон сделки, сооснователь компании получит больше средств за свой пакет.

В издании отметили, что собственные активы группы, в основном Volvo и Scania, составляют более 1 240 тягачей, из которых 474 переделаны в биотопливный режим. Кроме того, 95 тягачей работают на метане, остальные – на дизеле. Источник в одной из лизинговых компаний утверждает, что автомобиль из парка грузоперевозчика в среднем стоит более 10 миллионов рублей. Таким образом, грузовики компании можно оценить более чем в 12 миллиардов рублей.

В отчете Globaltruck сказано, что в условиях санкций, волатильности на финансовых и товарных рынках создается неопределенная ситуация в отношении спроса на услуги компании, в том числе международных перевозок, обновления подвижного состава компании и покупки запасных частей для поддержания грузовиков в рабочем состоянии.

По словам собеседников, продажа компании обуславливается сложностями с дальнейшим развитием парка грузовиков в связи с уходом западных автопроизводителей из РФ. Отмечается, что парк Globaltruck состоит преимущественно из европейских грузовых автомобилей.

Бабаев отметил, что в нынешних условиях менеджмент ITECO, у которого в собственном парке 3,3 тысячи грузовиков, принял решение приобрести 1,4 тысячи новых автомобилей ПАО "КамАЗ", а не компанию Globaltruck с существующим парком европейских грузовых автомобилей.

В издании уточнили, что группа "Монополия" заинтересована в покупке Globaltruck для получения доступа к парку. Партнер Strategy Partners Анатолий Грек заявил, что в настоящее время на рынке существует дефицит техники. В свою очередь, представитель автолизинговой компании "Европлан" сообщил, что отложенный спрос на новые грузовики копится еще с 2020 года. Тогда на рынке впервые произошло столкновение с дефицитом техники.

По мнению директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергея Семенова, отрасль грузоперевозок большая, поэтому она должна функционировать на качественных производственных мощностях.

"В настоящее время в стране более 41% эксплуатируемых грузовиков – старше 15 лет", – указал он.

Представитель "Европлана" добавил, что в течение прошлого года на рынке России активно укрепляли позиции китайские производители. Именно техника из Китая и дальше будет замещать грузовики дефицитных марок.

Ранее в пресс-службе Минпромторга заявили, что в случае заключения технологического партнерства с российскими производителями в автомобильной сфере зарубежные компании могут рассчитывать на поддержку от России. Речь идет в том числе об адресных программах стимулирования спроса, специальных инвестиционных контрактах, направленных на увеличение спонсирования в промышленном производстве и других мерах поддержки.

Иностранные компании, решившие заключить сотрудничество с российскими предприятиями на долгосрочной основе, имеют право на получение вышеуказанной помощи, сообщили в министерстве.



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