Бывший завод TotalEnergies в РФ выпустит первую партию новых моторных масел в апреле

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Новый владелец завода смазочных материалов в Калужской области, который был передан французской фирмой TotalEnergies российскому менеджменту, расконсервировал производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого и маркетингового директора ООО "Топ Лубрикантс" Егора Попова.

Он добавил, что завод планирует выпустить уже в апреле первую партию моторных масел для легковых и грузовых автомобилей объемом 1,5 миллиона литра. Кроме того, планируется производство некоторых индустриальных продуктов.

При этом, по словам Попова, вторая партия масел объемом около 2,5 миллиона литра будет выпущена в мае.

Помимо этого, летом этого года завод планирует начать поставки моторных масел в страны СНГ, а к 2025 году производство на заводе предполагается увеличить в три раза.

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