Минпромторг пообещал поддержать иностранные автокомпании, готовые начать работу в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В случае заключения технологического партнерства с российскими производителями в автомобильной сфере зарубежные компании могут рассчитывать на поддержку от России, заявили в пресс-службе Минпромторга РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Минпромторгом России реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный на создание условий для углубления технологического суверенитета, в том числе в автомобильной промышленности", – говорится в сообщении ведомства.

Речь идет, в том числе об адресных программах стимулирования спроса, специальных инвестиционных контрактах, направленных на увеличение спонсирования в промышленном производстве и других мерах поддержки.

Так, иностранные компании, решившие заключить сотрудничество с российскими предприятиями на долгосрочной основе, имеют право на получение вышеуказанной помощи, сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что с февраля 2023 года автоконцерн "КамАЗ" приступит к выпуску грузовиков поколения K5. Ежемесячный объем производства моделей составит порядка 150 штук.

До этого в Татарстане началось серийное производство люксовых внедорожников Aurus Komendant. Большая часть деталей автомобиля произведена российскими компаниями. Общая доля отечественных поставщиков при создании автомобиля составляет 70%.



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