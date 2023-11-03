Японский производитель сигарет JTI решил сохранить бизнес в России

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Один из крупнейших в мире производителей сигарет японская компания Japan Tobacco International (JTI) решила продолжить свой бизнес в России, сообщает ТАСС.

По словам директора по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергея Глушкова, после событий двухлетней давности компания приняла решение не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли.

При этом JTI не будет выводить на отечественный рынок устройства для нагревания табака нового поколения. На сегодняшний день в России работает четыре фабрики компании. В российском подразделении JTI заняты около 4 тысяч сотрудников, включая производственную часть и менеджмент.

В марте 2022 года JTI решила приостановить новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России.

В июле того же года об уходе с российского рынка объявил американский табачный концерн Philip Morris International. Для компании рынок РФ является седьмым по величине, доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции в стране.

9 марта концерн Philip Morris International объявил о приостановке инвестиций в России. Компания отменила запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность.