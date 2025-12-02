Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 декабря, 16:54

Экономика

Prada завершила сделку по покупке Versace

Фото: ТАСС/Zuma/Lev Radin

Итальянский модный дом Prada завершил сделку по покупке Versace у американского Capri Holdings. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

"Prada сегодня (2 декабря. – Прим. ред.) анонсирует успешное завершение покупки Versace", – следует из заявления.

О начале сделки стало известно в апреле текущего года. Уточнялось, что на тот момент стороны окончательно подписали соглашение о продаже и ожидали одобрения регулирующих органов.

Versace, которой американский холдинг владел с 2018 года, обошлась Prada в 1,375 миллиарда долларов. Эти средства Capri Holdings планировал направить на развитие бренда Michael Kors, погашение долгов и выкуп собственных акций.

В ноябре сын владельцев Prada Лоренцо Бертелли заявил, что приступит к выполнению обязанностей исполнительного директора Versace после интеграции двух брендов.

