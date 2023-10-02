Actimel будет выпускать продукцию в РФ под новым названием

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Компания H&N (Health&Nutrition), которая ранее выпускала товары под названием Danone, будет продавать кисломолочный продукт Actimel под наименованием Actimuno. Об этом сказано в пресс-релизе организации.

По информации H&N, также изменится и дизайн упаковки. При этом в компании отметили, что продукция будет выпускаться по тем же стандартам качества и безопасности, а также сохранит вкусовые характеристики, несмотря на смену названия.

16 июля Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Должность гендиректора российской "дочки" Danone занял зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.

Позже стало известно, что Danone списала порядка 200 миллионов евро активов после их национализации Россией. При этом компания заявила, что по-прежнему считает себя владельцем бизнеса в РФ, хоть и не контролирует его.

18 августа появилась информация, что компания "Данон Трейд", осуществляющая логистику товаров российского подразделения Danone, с сентября текущего года сменит свое название на "Общество с ограниченной ответственностью "Эйч энд Эн Трейд".

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