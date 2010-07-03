Россия развернула РЛС "Подсолнух" на трех направлениях

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Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", которые способны обнаружить надводные и воздушные цели, сообщил РИА Новости гендиректор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" Кирилл Макаров.

"Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях – на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике", – сказал Макаров.

Характеристики "Подсолнуха" засекречены, но по данным, приведенным на сайте на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Ранее сообщалось, что в Сирии успешно прошла испытания новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. На испытаниях новая российская система смогла уничтожить цель на дальности 481,2 километра. Это на 80 километров дальше, чем у любой существующей системы ПВО.