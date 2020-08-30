Индия отказалась от участия в учениях "Кавказ-2020"

06:08
Фото: ТАСС/Ольга Смольская
Индия отказалась от участия в международных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России.
Минобороны Индии сообщило в Twitter, что решение принято из-за пандемии коронавируса и связанных с этим трудностей, в том числе логистических.
В ведомстве напомнили, что Россия и Индия – "близкие и привилегированные стратегические партнеры". Отмечается, что российская сторона уже оповещена.
До этого агентство ANI указывало, что Индия может отказаться от участия в учениях, так как в них намерены принять участие военные из Китая и Пакистана.
Планировалось, что в Россию отправятся 160 военнослужащих сухопутных войск, 40 представителей ВВС и два офицера ВМС в качестве наблюдателей.
В июне обострилась ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх. По разным данным, в результате погибло более ста человек.
В 2019 году конфликт произошел на границе Индии и Пакистана. В общей сложности в бою участвовали 32 самолета, потери понесли обе стороны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: