Индия отказалась от участия в учениях "Кавказ-2020"

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Индия отказалась от участия в международных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре в России.

Минобороны Индии сообщило в Twitter, что решение принято из-за пандемии коронавируса и связанных с этим трудностей, в том числе логистических.

В ведомстве напомнили, что Россия и Индия – "близкие и привилегированные стратегические партнеры". Отмечается, что российская сторона уже оповещена.

До этого агентство ANI указывало, что Индия может отказаться от участия в учениях, так как в них намерены принять участие военные из Китая и Пакистана.

Планировалось, что в Россию отправятся 160 военнослужащих сухопутных войск, 40 представителей ВВС и два офицера ВМС в качестве наблюдателей.

В июне обострилась ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх. По разным данным, в результате погибло более ста человек.

В 2019 году конфликт произошел на границе Индии и Пакистана. В общей сложности в бою участвовали 32 самолета, потери понесли обе стороны.