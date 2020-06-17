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Политика

01:29

Десятки военных погибли в столкновениях на границе Индии и Китая

за рубежом политика

Фото: TASS/AP/Dar Yasin

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в районе долины Галван в Ладакхе.

По данным телеканала NDTV, в результате стычки погибли 20 индийских военных. В то же время агентство ANI сообщило, что с китайской стороны пострадали 43 человека, включая погибших и раненных.

МИД КНР заявил, что индийские военные пересекли границу и напали на китайских военных. МИД Индии ответил, что в инцидент спровоцировала китайская сторона, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в мае произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат.

Между КНР и Индией существует территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в штате Аруначал-Прадеш.

Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах Китай и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

В 2019 году конфликт произошел на границе Индии и Пакистана. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории.

В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В общей сложности в бою участвовали 32 самолета, потери понесли обе стороны.

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