В МЧС опровергли информацию о готовящейся эвакуации в Белгородской области

18:06
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей из региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В социальных сетях массово распространяется ложная информация, в том числе со ссылкой на МЧС России, о так называемых метках, которые устанавливают диверсанты в населенных пунктах для корректировки огня по жилым домам", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, ранее в Сети распространили копии документов о готовящейся эвакуации из Белгородской области. В министерстве добавили, что изложенная в документах информация также не соответствует действительности.
В МЧС рекомендовали жителям использовать только официальную информацию.
Ранее сообщалось, что в селе Красный Октябрь в Белгородской области произошел взрыв вечером 29 марта. Губернатор региона Вячеслав Гладков назвал пожар в качестве предварительной причины произошедшего. По его словам, разрушенных жилых и нежилых построек нет, как нет жертв и пострадавших среди мирного населения.
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