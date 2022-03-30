В МЧС опровергли информацию о готовящейся эвакуации в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло информацию о готовящейся эвакуации жителей из региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В социальных сетях массово распространяется ложная информация, в том числе со ссылкой на МЧС России, о так называемых метках, которые устанавливают диверсанты в населенных пунктах для корректировки огня по жилым домам", – говорится в сообщении.

По данным МЧС, ранее в Сети распространили копии документов о готовящейся эвакуации из Белгородской области. В министерстве добавили, что изложенная в документах информация также не соответствует действительности.

В МЧС рекомендовали жителям использовать только официальную информацию.

Ранее сообщалось, что в селе Красный Октябрь в Белгородской области произошел взрыв вечером 29 марта. Губернатор региона Вячеслав Гладков назвал пожар в качестве предварительной причины произошедшего. По его словам, разрушенных жилых и нежилых построек нет, как нет жертв и пострадавших среди мирного населения.

