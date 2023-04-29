Фрегат "Адмирал Горшков" возглавил соединение ВМФ России в Средиземном море – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Многоцелевой фрегат Северного флота РФ "Адмирал Горшков" возглавил соединение ВМФ России в Средиземном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Также уточняется, что фрегат будет находиться в Средиземном море примерно два месяца с периодическим базированием в городе Тартус в Сирии, в котором располагается пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

В январе этого года фрегат "Адмирал Горшков" провел учения по применению новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" в западной части Атлантического океана, условно поразив морскую цель на расстоянии более 900 километров.

Член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк заявил, что запуск ракеты "Циркон" стал демонстрацией мощи России. По словам специалиста, этот запуск должен был напомнить Западу, что с Россией лучше не связываться.

Фрегат "Адмирал Горшков" провел очередную тренировку в Атлантическом океане