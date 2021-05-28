В Москве состоялось обсуждение обеспечения безопасности массовых мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве состоялось расширенное совещание, посвященное обеспечению безопасности публичных и массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В четверг, 27 мая, в Москве состоялось расширенное совещание, главной темой которого стала организация взаимодействия представителей ОПОП и ДНД с правоохранительными органами по обеспечению безопасности публичных и массовых мероприятий в столице", – заявили в ведомстве.

В заседании приняли участие представители столичных префектур, учреждения "Московская безопасность", сотрудники столичного департамента региональной безопасности. Кроме того, на мероприятии были начальник управления охраны общественного порядка Главного управления МВД России по Москве Алексей Диокин, начальник ГКУ "Московский городской штаб народной дружины" Владимир Семерда и председатель ГКУ "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка" Татьяна Косаревич.

Участники встречи обсудили правовые аспекты обеспечения безопасности для проведения публичных и массовых мероприятий в столице и затронули вопросы работы общественных пунктов охраны правопорядка.

На мероприятии также были подведены итоги проведения публичных мероприятий за 2020 год. В них приняли участие более 12 миллионов жителей города и гостей столицы, было выявлено и пресечено более 16 тысяч административных правонарушений.

Ранее в мае в Москве проверили более 6,7 тысячи соцобъектов на предмет антитеррористической защищенности. Отмечается, что недостатки, которые были выявлены в ходе проверок, доведены до руководителей объектов для принятия мер по их устранению.