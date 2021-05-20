В Москве на предмет антитеррористической защищенности проверили более 6,7 тыс соцобъектов

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Свыше 6,7 тысячи объектов образования, здравоохранения и социальной защиты обследовали на предмет антитеррористической защищенности в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Отмечается, что недостатки, которые были выявлены в ходе проверок, доведены до руководителей объектов для принятия мер по их устранению. Так, правообладателями и отраслевыми органами исполнительной власти столицы ряд ключевых мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных объектов социальной сферы выполнен в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Кроме того, все объекты категоризованы, имеют паспорта безопасности и оснащены инженерно-техническими средствами охраны.

В пресс-службе рассказали, что 18 мая 2021 года состоялось межведомственное совещание в столице. На мероприятии обсудили обеспечение безопасности и антитеррористическую защищенность социальных объектов города.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 43 подпольных оружейника, у которых было изъято около 200 единиц оружия. Отмечалось, что в январе в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания подозреваемых были проведены следственные действия.