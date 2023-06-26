Режим КТО сняли в Воронежской области

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Режим контртеррористической операции сняли в Воронежской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.

До этого подобный режим перестал действовать в Москве. В понедельник, 26 июня, Сергей Собянин снял все ограничения. По словам мэра, выпускной для школьников теперь проведут 1 июля. Градоначальник поблагодарил жителей города за спокойствие и понимание.

Ситуация в стране стала напряженной после действий основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – он обвинил ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы и призвал сторонников выйти против военного руководства государства. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Уже вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем группы. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Позже глава группы рассказал, что ЧВК "Вагнер" поворачивает свои колонны техники и отправляется обратно в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, поделился, что уголовное дело в отношении Пригожина будет остановлено. Глава ЧВК должен будет покинуть РФ и уехать в Белоруссию.

Жителям Москвы объяснили, какие городские организации будут работать 26 июня