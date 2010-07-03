Патрушев заявил о готовящихся кибератаках на Россию из-за рубежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Иностранные спецслужбы готовят кибератаки, чтобы обнаружить слабые места в информационной системе России. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

По его словам, главными целями являются объекты критической информационной инфраструктуры. Кибератаки создают реальную угрозу национальной безопасности.

Патрушев также обратил внимание на ситуацию с кибербезопасностью в Сибири, где часть важных объектов остается незащищенной. Он добавил, что количество нарушений требований безопасности информации остается значительным. "Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь и энергетика", – уточнил секретарь Совбеза.

Переход на отечественное программное обеспечение позволит изменить ситуацию в положительную сторону, уверен он.

Ранее советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл заявил, что Россия остается главной угрозой у США в киберпространстве. Он выделил четыре страны, которые находятся у них под особым контролем, уточнив, что Россия в данном списке занимает лидирующую позицию. На второе место в США определили Китай, за ним стоят Северная Корея и Иран.

