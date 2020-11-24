Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу России эсминцем США

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем, который нарушил границу РФ на юге Приморского края.

Речь идет об американском эсминце "Джон Маккейн", который в заливе Петра Великого зашел за линию границы на два километра.

"Адмирал Виноградов", следивший за эсминцем ВМС США, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и о своем праве применить таранный маневр, чтобы вытеснить нарушителя из территориальных вод.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала политической провакацией операцию США. По ее словам, подобный военно-политический демарш с американской стороны происходит впервые за длительный промежуток времени.