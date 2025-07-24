В столице с 25 по 27 июля пройдет рейд "Пьяный водитель"

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С 25 по 27 июля в Москве пройдет усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения в целях профилактики нарушения правил дорожного движения и пресечения нарушений. Об этом говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.

Сотрудники полиции призвали водителей быть внимательнее на дороге и не садиться за руль в нетрезвом виде. Они также попросили незамедлительно сообщать в соответствующие органы о водителях, которые ведут себя неадекватно и создают на дороге опасность для себя и окружающих.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Москве. По информации пресс-службы столичной прокуратуры, 25-лений водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью", которая после удара въехала в мачту городского освещения. Водитель иномарки скончался на месте, четверых его пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами. По делу ведется проверка.

В ДТП с "Газелью" 23 июля попал 16-летний подросток в Раменском муниципальном округе. По предварительным данным, молодой человек выехал на питбайке со второстепенной дороги на главную и врезался в "Газель". От полученных травм подросток скончался на месте.