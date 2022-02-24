Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Информация о сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности, заявили в министерстве обороны РФ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ведомстве отметили, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.

Также, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Президент РФ призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. По его словам, все украинские военные, выполнившие это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

