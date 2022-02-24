Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолете

09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Информация о сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности, заявили в министерстве обороны РФ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
В ведомстве отметили, что украинские пограничники не оказывают сопротивления российским подразделениям.
Также, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Президент РФ призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. По его словам, все украинские военные, выполнившие это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.
Гражданскому населению Украины ничего не угрожает – Минобороны РФ
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