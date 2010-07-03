Количество террористических преступлений в России сократилось в девять раз

Фото: nac.gov.ru

Количество террористических преступлений в России по сравнению с 2013 годом сократилось в девять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Новикова.

"Оно сократилось по сравнению с 2013 годом почти в девять раз, в 2018 году было девять таких преступлений, а в 2013 году – 80 ", – сказал Новиков.

Он добавил, что борьбу с терроризмом в России активно ведут органы власти и силовые структуры, именно благодаря им их численность заметно упала. При этом он добавил, что география террористических угроз все еще расширяется, особенно в молодежной среде.

"Если раньше у нас был в эпицентре Северный Кавказ, оттуда мы ожидали террористических угроз, то сегодня они не имеют границ", – уточнил Новиков.

Ранее сообщалось, что 16 мая сотрудники ФСБ и СК задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

По версии следствия, с января 2015 по май 2019 года мужчина переводил деньги боевикам, используя банковские карты. По предварительным данным, он отправил более 50 миллионов рублей. Средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения терактов, считают следователи. 17 мая Черемушкинский суд Москвы арестовал Гуева на два месяца.