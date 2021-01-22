Национальный родительский комитет призвал оградить детей от участия в акциях 23 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Национальный родительский комитет призывает родителей оградить детей от участия в массовых акциях 23 января. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Исполнительный директор организации Юлия Матюнина подчеркнула, что речь идет о защите от "массового непрогнозируемого и неуправляемого мероприятия".

"Национальный родительский комитет призывает родителей взрослых детей, которые могут захотеть принять участие в этом массовом мероприятии, – объявите 23 января днем вашей личной семьи. Проведите время с детьми, пригласите вы их на ту самую прогулку в парк, кино, торговый центр – там, где сейчас безопасно в условиях пандемии", – заявила специалист.

Матюнина также объяснила, что Национальный родительский комитет выступает против агитации среди несовершеннолетних, которые в силу возраста пока не могут определиться в своей позиции. По ее словам, подростки в значительной степени подвержены влиянию любой информации из Сети.

Эксперт предостерегла родителей и напомнила, что несанкционированные акции часто заканчиваются беспорядками. В случае толпы речь идет о непредсказуемой и неконтролируемой опасности.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее назвала попытки привлечь несовершеннолетних к участию в протестных акциях в столице недопустимыми. Она подчеркнула, что родители жалуются на информационные рассылки с подобными призывами.

Ранее сообщалось, что социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Уточняется, что руководству соцсетей грозит наказание по статье 13.41 КоАП РФ.

