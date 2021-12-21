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Безопасность

10:01

Российская подлодка успешно поразила береговую цель, находясь в Японском море

безопасность

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Новейшая дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" успешно поразила береговую мишень пуском крылатой ракеты "Калибр" из акватории Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1 000 километров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выполнением пуска был совершен технический маневр скрытного выхода в район выполнения задач.

Подлодка была передана ТОФ в ноябре 2019 года. "Петропавловск-Камчатский" оснащен зенитными комплексами "Стрела-3М", "Игла-1", "Верба", ракетами "Калибр", 3М54К и другими.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка "Северодвинск" в акватории Белого моря успешно выполнила пуск крылатой ракеты "Циркон" из-под воды с глубины 40 метров.

В Минобороны РФ отметили, что полет ракеты из воды до попадания в условную цель соответствовал заданным параметрам.

Сообщалось, что первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" станет фрегат "Адмирал Головко".

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